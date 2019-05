Giavardi: 'Ho fatto del nero, ma le fatture false le gestiva Di Nunzio'

CREMONA (28 maggio 2019) - Di aver «fatto del nero» non lo ha mai nascosto. Né quando finì agli arresti domiciliari, nel dicembre del 2014, né davanti ai giudici. «Ho fatto del nero, pagherò le conseguenze». Ma di passare per uno che ha frodato il fisco attraverso un sistema «rodato» di fatture false ‘sfornate’ dal programma Passepartout inserito nel computer della cooperativa Cogemas, sua creatura, non ci sta. In aula, difende se stesso e i suoi collaboratori finiti sul banco degli imputati con lui, Giancarlo Giavardi, da operaio a imprenditore di successo, presidente del Consorzio Cogemas, in via Magazzini Generali. Qui, cinque anni fa, nell’ambito dell’operazione ‘Borea’, la Guardia di Finanza sequestrò scatoloni di carte e Giavardi finì agli arresti domiciliari. Storia di una quindicina di cooperative con oltre 300 dipendenti impiegati in varie aziende di macellazione e lavorazione di prodotti alimentari tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Davanti al pm, Milda Milli, Giavardi lancia accuse contro Salvatore Di Nunzio, commercialista napoletano imputato a Cremona (la sua posizione è stata stralciata) e due anni fa arrestato in Campania con l’accusa di riciclaggio di denaro per conto della camorra. «Io non sapevo delle false fatturazioni. E’ stato Di Nunzio con il sistema Passepartout a gestire tutto — afferma Giavardi —. Lui portava i dati da inserire nel computer e lui gestiva le impiegate. Io ho saputo di Passepartout dalla Guardia di Finanza e se glielo chiedete ve lo potrà confermare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO