E' morto Giancarlo Lanari per anni presidente dell'Anafi

CREMONA (28 maggio 2019) - Si sono svolti ieri a Roma i funerali di Giancarlo Lanari, scomparso all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. Giancarlo Lanari, una laurea in ingegneria, allevatore e personaggio eclettico di grande cultura umanistica e levatura morale, ha pubblicato volumi storici, culturali, di alimentazione e satirici. A Cremona Lanari ha passato molti anni come presidente di Anafi, l’associazione deputata alla selezione della vacca Frisona, ruolo in cui subentrò ad Augusto Pizzamiglio il quale a sua volta succedette a Ferruccio Gosi. Insieme ad un nucleo di allevatori appassionati e di alcuni efficienti e capaci collaboratori Giancarlo Lanari ha saputo proseguire con passione, intelligenza e lungimiranza, il lavoro dei suoi predecessori portando a livelli inimmaginabili, fino a pochi anni prima, il livello della Frisona Italiana.

