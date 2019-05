Dieci nuovi appartamenti al Centro Barbieri

CREMONA (28 maggio 2019) - Il giardino del Centro Barbieri e il varco aperto che lo collega ai servizi di Civico 81 sono solo alcune delle novità che interessano il polo. La residenza per anziani è destinata a breve ad ampliarsi per numero di appartamenti per anziani: «Siamo in dirittura d’arrivo con i nuovi appartamenti, una decina nell’area che dà su via XI febbraio — ha anticipato Uliana Garoli, presidente della Fondazione Città di Cremona —. I nuovi dieci appartamenti si andranno ad unire ai 39 già esistenti. Tutto ciò è stato reso possibile grazie a donazioni private e voglio ricordarne due: una è quella di Mariagrazia Raspagliesi, che ha donato tutto per favorire la permanenza degli anziani nel centro della città; l’altra è quella di una cittadina cremonese scomparsa più di recente, Lidia Azzolini, che aveva avuto modo di apprezzare questo ambiente, soprattutto per quanto riguarda il giardino». L’intervento di ristrutturazione dell’area che dà su via XI febbraio ammonta a un milione e 300 mila euro.

