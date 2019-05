Elezioni, i risultati in diretta in tutti i comuni

Lo spoglio in diretta dalle 14 di tutti i 97 comuni al voto tra Cremonese, Cremasco, Casalasco e della Bassa Bresciana, Mantovana e Piacentina. In 27 comuni, quelli in cui c'è solo un candidato, il quorum è stato raggiunto ieri e manca praticamente solo l'ufficialità dello spoglio per la proclamazione del primo cittadino [LEGGI]



CREMONESE

ACQUANEGRA CREMONESE Oreste Bricchi

ANNICCO Maurizio Fornasari - Marisa Caramatti

BONEMERSE Sonia Nervi - Claudio De Micheli - Luca Ferrarini

BORDOLANO Davide Brena - Giovanni Cabrini - Luisa Pea

CAPPELLA CANTONE Costantino Dolfini - Francesco Monfredini

CAPPELLA DE' PICENARDI - Raffaele Leni

CASALBUTTANO ED UNITI Gian Pietro Garoli - Donato Daldoss - Giacomo Mondini

CASALMORANO Daniela Diaz - Pietro Giuseppe Vezzini

CASTELLEONE Pietro Fiori - Roberto Camozzi - Alberto Tirelli

CASTELVERDE Graziella Locci - Mauro Cenicola - Enrico Pedretti

CASTELVISCONTI Albeto Sisti

CELLA DATI Fabrizio Lodigiani

CICOGNOLO Angelo Bergamaschi - Gianfranco Zelioli

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE Luigi Rottoli

CREMONA Francesca Berardi - Gianluca Galimberti - Ferruccio Giovetti - Alberto Madoglio - Carlo Malvezzi - Luca Nolli - Diego Ratti

CROTTA D'ADDA Sebastiano Baroni

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO Aldo Assandri

DEROVERE Massimo Suardi

FIESCO Erminio Zanenga - Giuseppe Piacentini

FORMIGARA Wiliam Vailati

GABBIONETA BINANUOVA Antonio Bonazzoli

GADESCO PIEVE DELMONA Achille Marelli

GENIVOLTA Giampaolo Lazzari - Alfredo Chiroli

GERRE DE' CAPRIOLI Michel Marchi - Giuseppe Fusco

GOMBITO Carlo Pedrazzini - Massimo Caravaggio

GRONTARDO Luca Bonomi - Pietra Maria Mairino

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI - Maria Visigalli - Mara Gandini - Albino Gorini

ISOLA DOVARESE Gianpaolo Gansi - Giancarlo Agosti

MALAGNINO Donato Losito - Roberto Berretta

OLMENETA Renzo Felisari - Fabio Cerati

OSTIANO Leonardo Lanfranchi - Guido Spitti - Luca Girelli - Canzio Posio

PADERNO PONCHIELLI Cristiano Strinati - Angelo Lusiardi

PERSICO DOSIMO Giacomo Zaffanella

PESCAROLO ED UNITI Agostino Tonarelli - Graziano Cominetti

PESSINA CREMONESE Odelio Pari - Ester Stanga

PIEVE D'OLMI Alberto Zabert - Oreste Guerreschi

SAN BASSANO Giuseppe Papa

SAN DANIELE PO Davide Persico

SCANDOLARA RIPA D'OGLIO Angiolino Zanini - Fabio Disingrini

SORESINA Enrico Ricci - Tino Pala - Diego Vairani - Annalisa Tirloni

SOSPIRO Fausto Ghisolfi - Osvaldo Brigati - Attilio Valsecchi

SPINADESCO Roberto Lazzari - Viviana Almi

STAGNO LOMBARDO Roberto Mariani

TRIGOLO Mariella Marcarini

VESCOVATO Maria Grazia Bonfante - Gianantonio Conte

VOLONGO Fabio Navarra

CREMASCO

AGNADELLO Giovanni Calderara - Stefano Samarati

BAGNOLO CREMASCO Paolo Aiolfi - Emanuele germani

CAMISANO Adelio Valerani - Maximiliano Valenti

CAPRALBA Damiano Cattaneo - Gianmario Ogliari

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO Antonio Grassi

CASALETTO CEREDANO Aldo Casorati

CASALETTO DI SOPRA Roberto Moreni - Stefano Sassi

CASALETTO VAPRIO Ilaria Dioli

CASTEL GABBIANO Giorgio Sonzogni - Benedetta Cristofolini - Mauro Tenca

CHIEVE Davide Bettinelli - Vecellio Sbarsi

DOVERA Paolo Mirko Signoroni - Fabio Capussela

MADIGNANO Salvatore Urzì - Elena Festari - Piero Antonio Guardavilla

MONTE CREMASCO Moreno Golani - Francesca Montana - Giuseppe Lupo Stanghellini

MONTODINE Alessandro Pandini - Claudia Spoldi

MOSCAZZANO Gianluca Savoldi

OFFANENGO Andrea Ramella - Giovanni Rossoni

PANDINO Maria Luise Polig - Piergiacomo Bonaventi

PIERANICA Valter Raimondi - Edoardo Reggè

QUINTANO Elena Guercilena - Emi Zecchini

RICENGO Simone Savi - Davide Barbieri - Ferruccio Romanenghi

RIPALTA ARPINA Marco Ginelli

RIPALTA CREMASCA Aries Bonazza - Simone Bolzoni

RIPALTA GUERINA Gianpietro Denti - Luca Giovanni Guerini

ROMANENGO Attilio Polla - Mario Giuseppe Sangiovanni

SALVIROLA Nicola Marani

SERGNANO Mario Angelo Andrini - Angelo Scarpelli

TICENGO Matteo Gorlani - Mauro Agarossi

TORLINO VIMERCATI Isaia Donarini - Andrea Ladina

VAILATE Paolo Palladini - Antonio Maffioli - Antonio Benzoni

CASALASCO

CALVATONE Valeria Patelli

CASALMAGGIORE Filippo Boniogvanni - Fabrizio Vappina - Orlando Ferroni

CASTELDIDONE Guido Tosi - Pierromeo Vaccari

CINGIA DE' BOTTI Fabio Rossi

GUSSOLA Miriam Voltini - Stefano Belli Franzini

MARTIGNANA DI PO Alessandro Gozzi

MOTTA BALUFFI Matteo Carrara - Loredana Baronio - Stefano Dell'Orco

PIADENA DRIZZONA Matteo Priori - Ivana Cavazzini

RIVAROLO DEL RE ED UNITI Luca Zanichelli - Dennis Buttarelli

SCANDOLARA RAVARA Roberto Oliva

SOLAROLO RAINERIO Vittorio Ceresini - Dario Ruggeri

SPINEDA Fabrizio Bonfatti Sabbioni - Stefano Lodi Rizzini

TORNATA Mario Penci - Antonio Pizzoni - Iris Vanda CHiari

TORRE DE' PICENARDI Mario Bazzani - Federico Contini

VOLTIDO Simone Agazzi - Giorgio Borghetti

PIACENTINO

CAORSO Antonella Codazzi - Roberta Battaglia - Giampiero Cremonesi

SAN PIETRO IN CERRO Nicola Pisaroni - Stefano Boselli

MANTOVANO

COMMESSAGGIO Alessandsro Sarasini - Arcadio Salvaterra

DOSOLO Gaetano Novellini - Dennis Asinari - Pietro Bortolotti - Carlo Azzi

RIVAROLO MANTOVANO Massimiliano Galli - Davide Cerasale

SABBIONETA Werther Gorni - Claudio Lodi Rizzini - Aldo Vincenzi - Marco Pasquali

BRESCIANO

ORZINUOVI Fiorenza Gardoni - Gianpietro Maffoni - Ambrogio Paiardi