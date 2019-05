Scontro tra auto al rondò di via Mantova, feriti lievi

CREMONA (27 maggio 2019) - Incidente stradale con ferili lievi, ieri attorno alle 17 al rondò di via Mantova all'intersezione con viale Concordia. Un 55enne alla guida di una Lancia Delta, proveniente dal centro città, si è immesso nella rotatoria impegnando la corsia destra. Contemporaneamente veniva affiancato sulla sinistra da una Renault Clio condotta da 23enne, il quale superava la Lancia svoltando poi a destra per uscire dalla rotatoria e recarsi in viale Concordia. Cosi facendo, tagliava la strada all'auto condotta dal 55enne e lo urtava nella fiancata destra. A seguito dell'impatto la Clio ruotava su se stessa in senso orario arrestandosi contro un palo della luce di viale Concordia. E' intervenuta la polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO