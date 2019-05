Blackout elettrico, abitazioni e aziende senza corrente

SORESINA (27 maggio 2019) - Linea elettrica ko da oltre due ore nella mattinata. Abitazioni e aziende senza corrente, con conseguenti inevitabili disagi. Il blackout pare sia da imputare a un guasto avvenuto in una cabina primaria Enel in territorio di Castelleone, dove invece l'erogazione del servizio non ha subito interruzioni. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema.

