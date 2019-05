Quorum raggiunto, i sindaci a un passo dall'elezione in 27 Comuni

CREMONA (26 maggio 2019) - Ci sono 27 Comuni in provincia di Cremona in cui il sindaco è già a un passo dall'elezione. Si tratta dei paesi in cui c'è un solo candidato e una lista unica. In questi Comuni il quorum è già stato raggiunto, ma l'elezioni sarà certa e ufficiale solo dopo lo spoglio di lunedì pomeriggio. I candidati, infatti, devono ottenere il 50 per cento +1 dei voti validi.

Ecco quali sono i comuni e i sindaci