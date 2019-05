Maltempo e danni in provincia

CREMONA (26 maggio 2019 - Ha lasciato il segno fra città e provincia, il maltempo dell’altro pomeriggio. A Cremona, a parte diversi allagamenti che hanno costretto i vigili del fuoco ad intervenire, si è registrata la caduta di una pianta al parco Sartori, al quartiere Po: albero crollato proprio a pochi metri dai giochi dei bimbi, con l’area attrezzata che ovviamente e per fortuna era deserta. Nel territorio, a Soresina, già malandato e segnalato più volte dal Comune come albero da sorvegliare durante il temporale di sabato sera l’enorme cedro che per decenni ha svettato all’interno del cortile del vecchio Robbiani si è piegato paurosamente a causa del vento, minacciando di cadere lungo via Monti e di travolgere sia il tetto della sede della polizia locale che la copertura delle cucine pubbliche. Intervento d’urgenza da parte dei vigili del fuoco di Crema. Il maltempo ha sferzato anche il territorio che costeggia il fiume Oglio.

