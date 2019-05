Monticelli, violini sul fiume. Prima camminata musicale

MONTICELLI D'ONGINA (27 maggio 2019) - Una passeggiata in compagnia della musica, non quella ascoltata attraverso le cuffie nelle orecchie, ma bensì quella dal vivo proposta da tre giovani e valenti violinisti. L’originale iniziativa è stata proposta mercoledì pomeriggio a Isola Serafini, dalla cooperativa Isola dei tre ponti fondata e portata avanti da un gruppo di volenterosi ragazzi isolani doc. «Abbiamo pensato di proporre una camminata un po’ differente rispetto a quelle fatte sino ad ora – spiegano dalla cooperativa – e l’abbiamo fatto coinvolgendo tre musicisti che hanno già una notevole carriera». Il risultato è stato un concerto en plein air senza precedenti in zona.

