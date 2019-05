Notte blindata. Alcol e droga, controlli per la sicurezza

CREMONA (26 maggio 2019) - Stretta su droga e alcol; e lotta serrata all’abitudine pericolosa, per se e per gli altri, di mettersi al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di bevande proibite: notte di controlli serrati su quel doppio fronte, quella tra sabato e domenica, con il presidio garantito dai carabinieri fra città e provincia. E alla fine, i dati attestano come, purtroppo, resti il vizio e con il vizio il rischio: cinque gli automobilisti denunciati. È stato invece denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 45enne marocchino, perquisito in via Dante e sorpreso con nel giubbino 25 grammi di marijuana.

