Ferrovia, slalom tra le sbarre: "Choc, pensavo si ribaltasse"

CASALBUTTANO (27 maggio 2019) - Manovra choc al passaggio a livello di via Bergamo. Sabato sera alle 20 con semaforo rosso acceso e sbarre già scese per metà un autista alla guida di un mini suv si è avventurato in un pericoloso slalom tra le transenne che regolano l’attraversamento ferroviario di Casalbuttano. "Pensavo si ribaltasse – racconta un 26enne del paese della Norma – da tanto ha accelerato".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO