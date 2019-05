Evade dai domiciliari, arrestato

CREMONA (26 maggio 2019) - Agli arresti domiciliari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, un 25enne residente a Cremona ma nato in Marocco, è stato sorpreso dai carabinieri mentre si trovava di sera in via Filzi. Per il giovane è scattato l'arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Processato per direttissima, il 25enne veniva ricollocato in regime degli arresti domiciliari.

