Sassi lanciati contro le auto, tre persone identificate

CREMONA (26 maggio 2019) - Si sono messi a lanciare sassi nel cuore della notte contro le auto che transitavano in via Giuseppina. Le forze dell'ordine sono state allertate dagli automobilisti e quando sono intervenute, hanno identificato un 34enne, un 21enne ed un 27enne, tutti con problemi di natura psichiatrica. Per il 34enne, stante il forte stato di agitazione che lo rendeva incontrollabile, era necessario procedere ad un accertamento sanitario obbligatorio presso l’ospedale Maggiore di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO