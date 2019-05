Oggi urne aperte dalle 7 alle 23: ecco la guida al voto

Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 per il doppio appuntamento con elezioni comunali ed Europee. A Cremona (76 seggi) scheda grigia per il rinnovo del Parlamento europeo e gialla per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Tra provincia di Cremona e paesi fuori provincia (Bassa Brescia, Piacentina e Mantovana) saranno 97 i comuni che dovranno scegliere il primo cittadino.

A partire dalle 23 di oggi, sul nostro sito, si può seguire lo spoglio delle europee con i risultati in tempo reale. Domani, dalle 14, tutti collegati per seguire live l'esito delle amministrative in tutti i 97 comuni.