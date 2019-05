Orzinuovi, ciclista di Casalmorano cade e perde i sensi: 63enne in ospedale

ORZINUOVI (25 maggio 2019) - Cade dalla bicicletta e picchia la testa perdendo molto sangue: paura per un 63enne di Casalmorano che oggi pomeriggio poco prima delle 15, è stato soccorso dal 118 a Ovanengo, frazione di Orzinuovi. Secondo la polizia stradale sarebbe già fuori pericolo, ma resta ricoverato all’ospedale di Manerbio. Attimi di paura e grande preoccupazione perché il ciclista in seguito alla caduta all'impatto con l'asfalto ha perso i sensi. Immediato l’intervento di alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato i soccorsi. In breve è arrivato un equipaggio della Croce Verde di Orzinuovi che ha portato il ferito, ancora svenuto, in ospedale. Gravi le ferite e copiosa l’emorragia ma, fortunatamente, al momento dell’impatto l’uomo stava indossando il caschetto che potrebbe avergli letteralmente salvato la vita. La ricostruzione della dinamica è stata affidata alla polizia stradale di Brescia.

