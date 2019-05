Libera Agricoltori in salute, utile in crescita

CREMONA (25 maggio 2019) - L’utile netto di bilancio cresce del centocinquanta per cento (passando dai 144.710 euro dell’esercizio 2017 ai 372.691 dello scorso anno), il quadro economico complessivo vede proseguire con un trend favorevole l’azione di risanamento avviata negli anni scorsi. Anche se il lavoro - ovviamente - deve continuare. Arrivano dati positivi dall’assemblea ordinaria della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, riunita stamattina a CremonaFiere sotto la guida del neo presidente Riccardo Crotti. Riunione in forma privata - «di famiglia», ha sottolineato Crotti, annunciando che quella pubblica in agenda dopo l’estate ha già assicurato la sua partecipazione il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. L’assemblea ha approvato i bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019, oltre alla relazione del collegio dei revisori dei conti: i membri effettivi sono stati confermati in carica per il prossimo triennio, mentre quelli effettivi saranno Paolo Mulattieri e Monica Rosa Piccinelli.

