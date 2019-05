In piazza per una Tre giorni di festa

PIZZIGHETTONE (25 maggio 2019) - Domani la chiusura della 31esima edizione della Tre giorni in piazza, che ha visto impegnato il nuovo cda di Pizzighettone Fiere dell’Adda. Proprio il neo presidente, Stefano Micheli, venerdì in occasione della cerimonia inaugurale ha ringraziato gli altri consiglieri (compresi quelli dimissionari) e il Comune per l’enorme impegno profuso. Domenica è il giorno della grande esposizione commerciale nelle casematte, ad ingresso libero, dalle 10 alle 20, ma sono previsti tanti altri eventi.

