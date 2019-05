Set glamour, Rossetti pettina Paris Hilton

CORTE DE’ FRATI (26 maggio 2019) - Forbici alla mano, estro, fantasia e creatività: il 35enne parrucchiere di Corte de’ Frati Luca Rossetti lavora sui set con i vip di Hollywood. Rossetti ha infatti pettinato a Ibiza la celebre modella Paris Hilton per una campagna di borse da lei disegnate. In precedenza ha lavorato, sempre sull’isola spagnola, con la show girl Dita von Teese e con Perla Ferrar Hudson, ex moglie del chitarrista dei Guns N’ Roses Slash, che ha pettinato per il decimo anniversario di matrimonio.

