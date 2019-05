Cremona protagonista su Rai Uno a Linea Verde Life

CREMONA (25 maggio 2019) - Oggi su Rai Uno, alle 12.20, puntata di Linea Verde Life dedicata a Cremona. I conduttori Marcello Masi e Chiara Giallonardo raccontano la città dove la tradizione centenaria della liuteria incontra l’innovazione. Ampio spazio anche alle nuove colture: dal mais corvino, al bambù e all’economia circolare, con i mattoni delle cascine trasformati in terra rossa per i campi da tennis. Poi gastronomia e prodotti tipici del territorio. Splendide le immagini della città e della provincia, una straordinaria opportunità per far conoscere al grande pubblico le peculiarità di Cremona.

