Ospedale, operato da sveglio

CREMONA (26 maggio 2019) - Secondo intervento di chirurgia da sveglio all’Ospedale di Cremona. E’ accaduto qualche giorno fa grazie alle abilità dell’équipe di Neurochirurgia - diretta da Antonio Fioravanti - che ha asportato un Tumore frontale in paziente sveglio e cosciente. “Il paziente è un uomo di quarant’anni che oggi sta bene – spiega Fiorvanti-; si trattava di una recidiva. Grazie a questa metodica durante l’intervento abbiamo potuto controllare sia le funzioni del linguaggio sia le funzioni del movimento”.

La metodica impiegata dall’equipe di Neurochirurgia è super specialistica; viene applicata per il trattamento delle aree critiche del cervello (linguaggio, movimento, ecc) e vede il paziente collaborante durante la seduta operatoria. Lo scopo è quello di valutare in diretta gli esiti dell’azione del neurochirurgo e ridurre al minimo i rischi dell’intervento stesso. “Durante la prima parte dell’intervento il paziente è stato sottoposto ad anestesia e svegliato durante l'asportazione del tumore. Questo ci ha consentito di interagire con lui, chiedergli di parlare e contare in modo da poter controllare nell’immediato la comparsa di eventuali deficit, anche perché il paziente è mancino”.

