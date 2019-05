Eternit nel cortile, sigilli alle ex scuole di Acqualunga Badona

PADERNO PONCHIELLI (25 maggio 2019) - Ex scuole elementari di Acqualunga Badona sotto sequestro. Lo ha disposto la procura della Repubblica di Cremona in seguito alla denuncia per la presenza di un deposito non a norma di eternit nel cortile. Il sindaco Cristiano Strinati è stato informato ieri del provvedimento dai carabinieri del nucleo radiomobile di Cremona che hanno apposto i sigilli.