Altro crollo, tetto giù: casa da demolire

MONTICELLI (25 maggio 2019) - Durante i lavori per la messa in sicurezza dell’acquedotto di via Boschi, venti giorni fa interessato da crolli, è stato inavvertitamente sfondato un secondo tetto: quello della casa situata esattamente di fronte, che è di proprietà del Comune. Ora dunque ci sarebbe un secondo edificio da mettere in sicurezza, ma è stato deciso di risolvere il problema alla fonte abbattendolo. Il cantiere è competenza di Iren-Ireti, multiutility piacentina che gestisce la rete idrica in provincia, e prevede la rimozione della copertura esterna del pensile allo scopo di evitare ulteriori cedimenti. Proprio il materiale edile, prevalentemente mattoni, lo scorso 5 maggio aveva sfondato il tetto del magazzino dell’acquedotto. Il sindaco: «Troppo costoso sistemare, più conveniente abbatterla».

