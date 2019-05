La polemica corre sui binari

CREMONA (25 maggio 2019) - Anche ieri mattina e pure l’altro ieri sera, disagi e ritardi: sulla linea per Milano e sulla tratta per Brescia. Nulla di nuovo sul fronte ferroviario. Di diverso, invece, c’è la guerra — di numeri e politica — che da una parte e dall’altra della trincea si sta combattendo: Business Insider Italia contro Trenord, Trenord contro Business Insider Italia, il Partito democratico contro la società e contro la Regione, i pendolari sulle barricate. In fondo timorosi che, alla fine, la battaglia si giochi sulla loro pelle. Ad innescare lo sconto, l’inchiesta del sito Internet, che quattro giorni fa ha rivelato pubblicandolo un dossier interno all’azienda, definito «riservato», da cui emergono dati sconfortanti sulla puntualità. La replica di Trenord è stata tranciante: «Non esiste alcun rapporto segreto, quelle cifre e quella ricostruzione sono pura invenzione». Non si è fatta attendere la replica di Business Insider: «Svelati dati reali». La politica prende posizione: «La Regione riferisca in consiglio». E i pendolari: «Aspettiamo risposte».

