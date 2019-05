Emergenza clima, in corteo per salvare il futuro

CREMONA (24 maggio 2019) - Indossano le mascherine antismog e uno degli striscioni dice: «Studiamo il passato, se avremo un futuro». I seguaci di Greta Thunberg si sono ritrovati oggi in piazza Marconi per il secondo Fridays for Future, questa volta un corteo che si è sciolto in piazza del Comune. Sono colorati, sorridenti e convinti che sia arrivato il momento di reagire, di dire basta, perché ne va del loro futuro. Cartelli scritti con i pennarelli inneggiano al rispetto ambientale. Ricorrono le parole giustizia, ecologia, futuro. Ma sono i ragazzi a dire «Proteggiamo il pianeta, cambiamo modo di produrre, perché noi vogliamo vivere». Trasmettono rabbia velata d’angoscia: il mondo a termine non piace. I ragazzi non possono tener conto né della propria morte né dell’estinzione dell’umanità.

