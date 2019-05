Orzinuovi, libri arabi e cinesi

ORZINUOVI (25 maggio 2019) - Libri in arabo, cinese, francese e inglese per far sentire anche i bimbi immigrati a casa e allo stesso tempo contribuire all’integrazione degli adulti insegnando loro l’italiano. Il tutto, ovviamente, gratis. E’ il progetto Libro Ponte, lanciato a Orzinuovi dal Sistema Bibliotecario della Bassa Bresciana Occidentale, che ha creato nella casa del libro di piazza Garibaldi un’ala dedicata ai tomi in lingue straniere. Per adesso si tratta di un banco di prova che durerà fino a domenica 9 giugno ma l’assessore alla cultura e al sociale Michele Scalvenzi vuole renderla una realtà stabile: «Iniziativa assolutamente da continuare. Ma prima va ampliato anche tutto il patrimonio librario italiano. Dobbiamo acquistare più volumi e soprattutto diversificare».

