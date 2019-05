A Soresina Forza Italia a sostegno di Tino Pala

SORESINA (24 maggio 2019) - Forza Italia si schiera al fianco del candidato sindaco per le amministrative a Soresina Tino Pala. Il sostegno è stato ribadito nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta mercoledì alle ore 12 presso il Comitato elettorale del centrodestra in via Genala, dove sono intervenuti l’eurodeputato di origine soresinese Massimiliano Salini, candidato per le Europee di domenica, nonché commissario provinciale di Forza Italia, il vicecoordinatore di Forza Italia Gabriele Gallina, il candidato sindaco Tino Pala e tanti candidati nella lista “Centrodestra Soresina - Tino Pala Sindaco” (Andrea Ferrari, Gaia Beretta, Carlo Malvicini, Cecilia Geroldi). Presenti anche il coordinatore provinciale dell’Udc Giuseppe Trespidi e il consigliere provinciale di Forza Italia, e sindaco di Castelvisconti, Alberto Sisti.

«Il centrodestra di Soresina è sceso in campo con un gruppo compatto e affiatato di persone preparate e competenti», ha dichiarato il candidato Tino Pala. «Grazie all’apporto e all’impegno dei partiti Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc e Pensionati, siamo riusciti a proporre un programma concreto, che pensa al rilancio di Soresina, alla sua centralità territoriale, alla sicurezza e al benessere dei cittadini». Pala ha inoltre sottolineato che «la presenza qui oggi dell’europarlamentare Massimiliano Salini conferma il supporto e la vicinanza di Forza Italia in questa campagna elettorale al fianco della nostra squadra».

Per Massimiliano Salini «l’appuntamento di domenica è fondamentale per rilanciare un’idea alta e forte di politica. Sia per l’amministrazione della nostra città di Soresina, sia per l’appuntamento delle europee, noi di Forza Italia abbiamo un compito fondamentale: rappresentare chi si impegna nella cosa pubblica mettendoci il cuore e l’intelligenza, la passione per la propria terra e la forza della competenza. Tino Pala sarà un ottimo sindaco, e riporterà Soresina al centro del territorio circostante. Bene ha fatto Forza Italia e tutto il centrodestra a puntare su una persona capace e competente, che può dare molto alla nostra città».

