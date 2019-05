Fuoristrada di un autoarticolato in via Giuseppina

CREMONA (25 maggio 2019) - Nella mattinata di venerdì 24 maggio, fuoristrada di un autoarticolato serbo in via Giuseppina. Il mezzo pesante ha finito la sua corsa piegandosi su se stesso sul lato destro della strada. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto per i rilievi di legge la polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO