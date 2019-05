Rimosso platano in viale Po a tutela della pubblica incolumità

CREMONA (24 maggio 2019) - Nel corso di lavori straordinari che stanno interessando il sottosuolo in viale Po, eseguiti per conto di una società privata, sono state intaccate in maniera seria le radici di un platano mettendone a repentaglio la staticità. A seguito delle verifiche urgenti compiute nella giornata di ieri da tecnici agronomi, la Direzione del Settore Lavori Pubblici del Comune ha deciso di rimuovere la pianta, che è ad alto fusto, a tutela della pubblica incolumità. Addetti di una ditta specializzata stanno provvedendo alla rimozione sotto la supervisione dell’ing. Marco Pagliarini, dirigente del Settore Lavori Pubblici, degli addetti delle serre comunali. Sul posto sono presenti anche agenti della Polizia Locale. In autunno si procederà alla piantumazione di un nuovo albero. Nel frattempo l’Amministrazione ha già provveduto a chiedere alla ditta esecutrice dei lavori chiarimenti in merito a quanto avvenuto e ha già messo al corrente i componenti del locale Comitato di quartiere.

