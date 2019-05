Vendite online con problemi, 'Striscia la Notizia' in onda

CREMONA (23 maggio 2019) - Trasmesso questa sera, su Canale 5, il servizio di Striscia la Notizia girato nelle scorse settimane da Max Laudadio in città. L’inviato del celebre tg satirico di Antonio Ricci ha dato voce alle proteste di diverse persone che hanno acquistato oggetti sul sito web Marashopping, gestito dalla società Domac Srl con sede legale proprio a Cremona, attualmente chiuso dalla polizia postale su ordine del gip di Trieste. Il servizio è iniziato con il racconto di un cliente, che dopo aver ordinato e pagato un iPhone si è sentito dire che il prodotto non era più disponibile e che avrebbe ricevuto un rimborso. Cosa mai avvenuta. Dopo altri racconti simili, Striscia la Notizia ha mostrato la visura camerale della società, intestata a madre e figlio che da poco hanno venduto tutto. A questo punto Laudadio è andato a cercare uno dei precedenti titolari e l’ha trovato in un bar cremonese. Queste le repliche dell’intervistato: «Non è così», «Controlla bene», «Io non c’ero più», «I soldi non li ho presi io», «Questa cosa non mi riguarda». Il servizio si è concluso con la promessa di Laudadio di fare presto ritorno in città.

