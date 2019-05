Appalto disdetto, presidio dei lavoratori

VASCOVATO (24 maggio 2019) - Sono 28 gli operai della coop 3T che temono per il loro posto di lavoro. Tutto è successo in poche ore: il mancato rinnovo di un contratto, il presidio davanti allo stabilimento di carni, il tentativo di mediazione della Prosus che ha risollevato momentaneamente gli animi. Poi la doccia fredda: la coop ha disdetto l’appalto.

Tutto è iniziato quando ad un lavoratore della 3T non è stato rinnovato il contratto da parte della stessa società cooperativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO