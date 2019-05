In memoria di Marco Balzarini, iniziativa a Pieve Terzagni

PIEVE TERZAGNI (24 maggio 2019) - Un luogo di aggregazione e di incontro in onore di Marco Balzarini, il ragazzo morto un mese fa sul lavoro, investito da un muletto. Amici e colleghi hanno dato vita ad una raccolta fondi che servirà per far diventare la piazza di Pieve Terzagni un punto di ritrovo per tutti, bambini, ragazzini, adulti ed anziani. Un luogo per ricordarne la memoria. «Marco era un ragazzo solare, di compagnia, che non amava stare solo – spiegano i promotori dell’iniziativa – e per questo motivo abbiamo deciso, confrontandoci, di onorarne la memoria. Un luogo di incontro dove ritrovarsi, che ne rammenti il carattere gioviale e sempre allegro». Si tratta di un progetto in divenire. Per l’occasione sono state collocate delle ‘cassettine’ in diversi locali in varie zone del territorio in cui chi vuole può lasciare la propria offerta. Inoltre è stato aperto un conto postepay in cui è possibile effettuare una donazione.

