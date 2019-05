In viaggio sul Grande Fiume: da Cremona al Delta del Po

CREMONA (23 maggio 2019) - Da sempre è noto l’amore di PFM per gli animali (“Randagio” è diventato un motto di vita!). Oggi hanno scelto di essere testimonial di NON TI MOLLO MAI!: un importante evento di sensibilizzazione in difesa degli animali e in particolare contro l’abbandono dei cani. Si tratta di un vero e proprio viaggio in bicicletta in solitaria da Cremona alla foce del fiume Po (circa 300 Km), interamente su piste ciclabili e ovviamente in compagnia del proprio amico a 4 zampe! L’evento itinerante si svolgerà da sabato 8 a sabato 15 giugno.

NON TI MOLLO MAI! Nasce da un’idea di Maurizio Padolfi, milanese, sommelier, ciclista e motociclista di 54 anni che, dopo tanti anni di lavoro, decide di mettersi in gioco e dedicarsi alle sue passioni, tra queste: la bici, i viaggi e i cani. Così prende vita questo viaggio che, attraverso l’uso accorto di un carrellino, appositamente omologato e agganciato posteriormente alla bici, darà l’opportunità a Maurizio di condividere con Maya (il suo meticcio femmina di 6 anni) le emozioni di un viaggio a colpi di pedali, a misura d’uomo … e di animale!

Il messaggio di NON TI MOLLO MAI! è immediatamente evidente: NON ABBANDONARE MAI IL TUO CANE, LO PUOI PORTARE CON TE ANCHE IN BICICLETTA!

Sarà possibile seguire ogni giorno il viaggio di Maya e Maurizio sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/nontimollomai e sull’account Instagram NON TI MOLLO MAI (@nontimollomai). Attraverso questi canali sarà possibile interagire con loro ed essere aggiornati sui dettagli del loro passaggio nelle varie località che incontreranno.

Protagonista assoluta di questa avventura sarà ovviamente Maya che così si racconta: «Mi chiamo Maya e sono nata nel 2013, così mi hanno detto (ma mi fido…). Sono un Meticcio perché del mio primo anno di nascita non ricordo praticamente nulla, fortunatamente! (e non avevo neanche i documenti). Quando ero piccola, dopo un lungo viaggio in treno, sono arrivata a Milano e dopo poco sono stata adottata da una famiglia mi ha fatto dimenticare, nel giro di pochi giorni, tutto quello che avevo passato prima… Peso circa 11 kg ed ho il pelo riccio e nero. Sono amante delle coccole e ho sempre voglia di correre. Quindi Maurizio, il mio “maschio Alfa” mi porta sempre con lui ovunque, nei boschi, nei prati, sulle ciclabili, ma si è fatto furbo: lui usa la bici e, quando sono stanca, anche un carrellino comodissimo, tutto per me, uno sballo! Io contraccambio tutto questo affetto e tutte queste attenzioni con molta obbedienza, dolcezza (spero) e assoluta fedeltà! Arf!».

L’evento è sponsorizzato da Aereostella musica e libri, Variego Comunicazione, Reversi Jewels Milano.

PFM - Premiata Forneria Marconi è attualmente protagonista sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André - Anniversary” che ha fatto registrare 45 sold out in prevendita e, visto l’enorme successo, saranno previste diverse repliche in autunno. In estate sarà in tutta Italia con il “TVB The Very Best Tour”, durante il quale presenterà i più grandi successi del suo vastissimo repertorio. Il 29 luglio invece nella straordinaria cornice dell’Arena di Verona la prog band italiana più famosa al mondo e Cristiano De André si alterneranno sul palco con le loro rispettive performance e condivideranno un’importante e lunga parte finale di un concerto imperdibile dedicato a Fabrizio de André: “PFM Premiata Forneria Marconi - CRISTIANO DE ANDRÉ cantano FABRIZIO”!