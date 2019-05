Galimberti: 'Il teatro Ponchielli è vivo, fulcro della città'

CREMONA (23 maggio 2019) - Il teatro Ponchielli un costo o una risorsa per la città? L’interrogativo è sotteso ai dati che evidenziano come, dal 2012 ad oggi, il fondo di dotazione di Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli sia passato da 780mila euro agli attuali 111,543 euro. Il sindaco Gianluca Galimberti, presidente della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, non ha dubbi sul fatto che il Ponchielli sia una risorsa per la città e a dimostrarlo, dice, è quanto si è fatto in questi anni e la necessità di continuare a programmare e sostenere l’attività del teatro. «Il teatro è un fulcro della città. Malgrado oggettive difficoltà si è lavorato molto, un lavoro d’insieme. In questi anni il Comune ha mantenuto un trasferimento di fondi al Ponchielli in media di 950 mila euro – spiega – e ciò a conferma di come l’amministrazione consideri importante per la vita della città il suo teatro, un teatro che sempre più deve sapersi mettere in rete, agire in sinergia con altre istituzioni culturali, pensiamo ad esempio al progetto Cremona città barocca, ma sappia anche andare alla ricerca di fondi».

Fondamentale in quest'ottica «è la necessità di mantenere la vivacità di programmazione del teatro e la capacità di essere appetibile per nuovi soci e nuovi investitori».

