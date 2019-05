Cambiamenti climatici, torna il fridays for future

CREMONA (22 maggio 2019) - Venerdì torna il fridays for future, la protesta per sollecitare politici sulla questione dei cambiamenti climatici, la manifestazione dal basso, nata dalla protesta diventata globale di Greta Thunberg. Gli organizzatori, un gruppo informale di studenti delle superiori e universitari, ha affisso alla statua di Antonio Stradivari un cartello per pubblicizzare l'iniziativa di protesa. L'appuntamento è per venerdì 24 maggio dalle 10 in piazza Marconi da cui partirà il corteo dei cittadini che vogliono testimoniare preoccupazioni per il futuro del pianeta. Il corteo si snoderà per corso Campi, corso Garibaldi, via Palestro e viale Trento Trieste per chiudersi in piazza del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO