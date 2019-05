Auto contro scooter: ferito un 27enne

CREMONA (22 maggio 2019) - Ancora uno schianto in via Bergamo: poco dopo le 10 di oggi un ragazzo di 27 anni che procedeva in sella a uno scooter ha impattato con l’auto condotta da una donna di 65 anni. Non gravi le lesioni riportate dal giovane, soccorso in codice verde (basso livello di urgenza) dagli operatori del 118. Rilievi condotti dagli agenti della polizia locale.

