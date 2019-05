Truck’n’Food, l’anima più gourmet del cibo di strada

CREMONA (22 maggio 2019) - Cibo di strada preparato su cucine a quattro ruote. Da domani a domenica i giardini di piazza Roma ospitano la prima edizione di Truck’n’Food, manifestazione dedicata ai sapori gourmet – sia regionali che globali – firmata dalla SGP Events di Stefano Pelliciardi. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con quotidiano La Provincia, Confcommercio e Le Botteghe del Centro. L’offerta dei camion-ristorante che orleranno il perimetro dei giardini pubblici, con panche e tavoli collocati nel cuore della piazza, è una promessa di pura golosità: tra proposte innovative come il lamprepolpo (declinazione marinara del lampredotto toscano) e il tonno alla porchetta e grandi classici dello street food a stelle e strisce come il pulled pork e le costine di maiale glassate in salsa barbecue, non mancheranno pietanze che arrivano dal profondo della tradizione italica come lo gnocco fritto, la chianina in versione burger e l’immancabile panino con la salamella. E per deglutire meglio il tutto, verranno spillate pinte di Paulaner bionda, non filtrata, weiss e rossa. Domani i fornelli si accenderanno alle 18, mentre sabato e domenica saranno incandescenti fin dall’ora di pranzo.

