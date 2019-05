Schianto tra auto e moto, ferito un 38enne

SORESINA (22 maggio 2019) - In serie condizioni dopo lo scontro con un’automobile. Un motociclista 38enne è ricoverato da all’ospedale Maggiore di Crema: da quel che si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita, ma in seguito all’impatto con una vettura avvenuto in tarda mattinata appena fuori il centro abitato di Soresina, avrebbe riportato lesioni gravi, con probabili fratture, sia agli arti superiori che agli arti inferiori. Lo schianto si è verificato poco dopo le 11 lungo la provinciale 84, nel tratto che collega la cittadina a Genivolta, prima dell’incrocio della Speranza, dove c’è l’innesto con la ex strada statale Soncinese. I mezzi coinvolti, una Jeep Grand Cherokee e una Yamaha, viaggiavano in direzioni opposte e la collisione sarebbe avvenuta al centro della carreggiata.

