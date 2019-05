Truffa del gas con il botto, anziani derubati

CASTELVETRO (22 maggio 2019) - Alle 11.30 di questa mattina sono stati derubati due anziani coniugi in una cascina a Mezzano Chitantolo di Castelvetro. Due uomini hanno suonato al loro campanello spacciandosi per tecnici e riferendo di una perdita di gas che necessitava di un intervento urgente per il rischio di esplosioni. Dopo aver fatto uscire gli anziani i malviventi hanno fatto esplodere qualcosa allo scopo di avvalorare la loro tesi. Approfittando della paura dei malcapitati si sono infine mossi nelle stanze di casa, rubando le cose di valore che hanno trovato. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno ricostruendo l’accaduto. È in corso anche una stima del bottino.

