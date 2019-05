I viaggi di Formigoni grazie all'amico-bancomat

CREMONA (21 maggio 2019) - Sudafrica e Oman le vacanze più lontane. Una vera passione per i viaggi, quella di Roberto Formigoni. Soprattutto perché se prima, alle spese, pensava il faccendiere Pierangelo Daccò, il facilitatore dei centri che volevano ottenere finanziamenti regionali, una volta finito in carcere questi, ecco materializzarsi ‘l’amico-bancomat’ Massimo Gianluca Guarischi, ex consigliere regionale di Forza Italia, intimo frequentatore di Formigoni, l’ex potente governatore lombardo di Cl, passato dal lusso alla cella del carcere di Bollate dove sta scontando la condanna definitiva a 5 anni e 6 mesi di reclusione per il processo sul caso Maugeri/San Raffaele.

Sul Celeste, i riflettori si sono riaccesi oggi a Cremona dove è accusato di corruzione nell’indagine su Vero, l’apparecchiatura in ambito oncologico, nel 2011 venduta per 8 milioni di euro, all’ospedale Maggiore da Giuseppe Lo Presti: l’imprenditore titolare, con i figli, della Hermex Italia, che versò a Guarischi 427mila euro dopo lo sblocco del finanziamento regionale, ottenendo, così, la fornitura. Di corruzione è accusata anche Simona Mariani, ex dg del Maggiore.

