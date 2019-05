MILANO (21 maggio 2019) - Si è tenuto oggi a Milano, in occasione del World Pastry Stars 2019, il Gran Premio Miglior Pasticciere del Mondo che ha come principale obiettivo quello di individuare la personalità di spicco riconosciuta come il Miglior Pasticciere al Mondo. Il premio vuole conferire un attestato alla personalità che a livello internazionale ha saputo valorizzare la professione di pasticciere, sia per quel che concerne la creatività e i prodotti sia per il valore dell’impresa. Altresì si vuole sottolineare con questo riconoscimento l’impegno nella formazione e nella diffusione del sapere.

La giuria rappresentata da:

Eleonora Cozzella – Food Journalist Gruppo Editoriale L’Espresso Repubblica

– Food Journalist Gruppo Editoriale L’Espresso Repubblica Laura Mantovano – Direttore Editoriale Gambero Rosso

– Direttore Editoriale Gambero Rosso Alberto Schieppat i – Direttore Editoriale Artù

i – Direttore Editoriale Artù Enzo Vizzari – Direttore Guide Espresso

ha assegnato questa mattina il riconoscimento al maestro Iginio Massari.

“Con stupore e piacere ricevo un riconoscimento che innanzitutto premia la professionalità e la dedizione che da anni nutro nei confronti di questo mestiere. Un mestiere che ogni giorno comporta nuovi studi e che non mi permette ancora oggi di sentirmi arrivato” esclama lo stesso Massari. “Ringrazio di cuore la giuria - continua il maestro - per un così prestigioso premio. L’auspicio è che la mia storia possa essere da esempio per tutte le giovani generazioni che hanno compreso come solo attraverso la passione e la devozione si possono raggiungere traguardi desiderati”.

