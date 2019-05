Nuova palazzina, il costo ora supera i 5 milioni

SONCINO (22 maggio 2019) - Il rischio di far saltare il progetto milionario per la costruzione della terza palazzina della casa di riposo si è palesato ma, per fortuna, è stato subito scongiurato. Nei giorni scorsi, dopo la valutazione preliminare dei lavori da parte della Soprintendenza, il costo per la riqualificazione dell'ospedale, inizialmente fissato a 4 milioni e mezzo di euro, è schizzato a oltre 5 milioni. I vertici della Fondazione e il Comune hanno saputo però mantenere il sangue freddo e hanno già trovato le coperture mancanti: il municipio metterà mezzo milione, la onlus il restante. Soddisfatta Silvana Comaroli: «Ora è tutto pronto, a breve il bando per assegnare i lavori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO