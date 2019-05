Rubano merce al supermercato e aggrediscono con pugni e calci gli addetti alla vigilanza

CREMONA (21 maggio 2019) - Ieri mattina, la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 25 anni ed un uomo di 31 (entrambi italiani), che si sono resi autori di una rapina impropria ai danni di un supermercato in centro. All’atto dell’intervento degli agenti della Squadra Volante, i due individui stavano aggredendo il personale dipendente del supermercato, che poco prima li aveva colti a rubare della merce, per un valore complessivo di circa 120 euro. Una volta scoperti, i due - al fine di guadagnarsi una via di fuga - avevano aggredito con pugni e calci gli addetti alla vigilanza. Prontamente bloccati dai poliziotti, i malviventi sono stati arrestati per rapina impropria e processati per direttissima.

