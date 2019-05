Operazione di polizia, arrestato per spaccio

CREMONA (21 maggio 2019) - Nell’ambito dell’attività di prevenzione e di controllo del territorio effettuata nel fine settimana, la polizia, intervenuta a seguito della segnalazione di un incidente stradale, ha arrestato un cittadino albanese 24enne trovato in possesso di 75 grammi di cocaina, destinata allo spaccio. L'episodio intorno alle 3 di mattina del 19 maggio quando è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Cremona sul luogo di un incidente. Il giovane, trasferito nel carcere di Cremona, è stato trovato in possesso della droga divisa in due bustine di cellophane trasparente, di una bilancia di precisione e di 175 euro in contanti.

