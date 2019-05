Caso Infopoint, il Corecom non dà seguito alle denuncia

CREMONA (21 maggio 2019) - Il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) - sulla presunta violazione della normativa in materia di comunicazione istituzionale in periodo elettorale - ha ritenuto di non dare seguito alla segnalazione dei consiglieri comunali Federico Fasani (Forza Italia), Alessio Zanardi (Forza Italia), Giorgio Everet (Forza Italia), Maria Vittoria Ceraso (Obiettivo Cremona), Marcello Ventura (Fratelli d’Italia) e Alessandro Fanti (Lega) in merito al fatto che "sulla pagina facebook dell’Infopoint (ufficio informazioni e accoglienza turistica del Comune di Cremona), appariva più volte condivisa la pagina facebook del sindaco Gianluca Galimberti che come immagine del profilo utilizzava lo slogan della campagna elettorale della coalizione di centrosinistra per la quale è candidato Cremona si può”.

Preso atto della denuncia, il dirigente Roberto Saini comunica che "non risultando più presenti le condivisioni delle pagine Fb oggetto della denuncia, si ritiene di non dar seguito alla segnalazione pervenuta".

