Forza Italia Giovani contro Malvezzi

CREMONA (20 maggio 2019) - Forza Italia Giovani contro il candidato di Forza Italia Carlo Malvezzi: scoppia il giallo su un post pubblicato stasera sulla pagina Facebook di riferimento: «Il gruppo Forza Italia Giovani Cremona ha deciso di non sostenere il candidato sindaco del centrodestra perché non condivide le modalità con cui è stato scelto Carlo Malvezzi e perché non crede in una coalizione che prima ha deciso di spartirsi gli eventuali assessorati in caso di vittoria e poi ha redatto il programma elettorale. Questa non è la nostra idea di politica e siamo convinti che l’attuale dirigenza locale del centrodestra non incarni i valori che da sempre ci caratterizzano, come l’amore incondizionato verso il territorio e un servizio verso la cittadinanza senza pretendere nulla in cambio. La nostra indicazione è quella di dare il proprio voto a qualche lista civica che incarni questi valori, che abbia davvero cura per Cremona». Riferimento, tutt'altro che nascosto, alla lista che fa capo a Ferruccio Giovetti. Malvezzi, dal canto suo, minimizza l'attacco: «Evidentemente si tratta di ex Forza Italia che hanno avuto accesso alla pagina e l’hanno usata in modo improprio. Una scorrettezza chiara, di cui abbiamo già informato i vertici, ma che non ha alcuna valenza politica».