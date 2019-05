Galimberti contro Zagni: 'La sicurezza non si garantisce facendo video agli immigrati che giocano alle slot'

CREMONA (20 maggio 2019) - «Come si affrontano i temi della sicurezza? Di certo non facendo video agli immigrati davanti alle slot machine. Un gesto gravissimo. La mancanza di rispetto per la dignità di chi ha la pelle di un altro colore significa disprezzo assoluto per chiunque». Gianluca Galimberti abbandona l’usuale aplomb e s’incendia d’improvviso, di fronte al pubblico che gremisce sala Zanoni, per sferrare un attacco frontale all’avversario politico Alessandro Zagni. Che non viene nominato esplicitamente, ma risulta all’istante evidente a tutti il riferimento alla clip pubblicata su Facebook dal candidato ella Lega.

