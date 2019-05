Monticelli, due medici lasciano: i timori di 2.100 pazienti

MONTICELLI (21 maggio 2019) - C’è preoccupazione fra i circa 2.100 pazienti dei medici di base Angela Oliva e Giampiero Bottani, che a breve cesseranno di prestare servizio in paese rispettivamente per trasferimento (a fine maggio) e per pensionamento (a fine giugno): al momento non sono stati nominati sostituti e gli altri medici che operano in paese hanno pochi posti a disposizione prima di raggiungere il limite fissato dall’Ausl, di conseguenza c’è il rischio di dover ricorrere ai medici dei paesi limitrofi. Con i conseguenti disagi soprattutto per la popolazione anziana. L’Ausl intende attivare le procedure concorsuali per l’attribuzione di un incarico provvisorio di medicina generale onde fare fronte all’uscita di Bottani.

