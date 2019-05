Scontro auto furgone, ferita una 49enne

CREMONA (20 maggio 2019) - Scontro auto furgone questa mattina alle 9.30 in via Gazzoletto, quartiere San Felice. Secondo la dinamica ricostruita dagli agenti della polizia locale, l'Iveco Daily guidato da un 21enne stava viaggiando lungo via San Felice in direzione via Mantova quando, all'altezza dell'incrocio di via Gazzoletto (davanti all'ingresso della concessionaria) ha urtato con violenza la fiancata sinistra di una Seat Ibiza. Lo scontro ha fatto ruotare la vettura di 180 gradi ed entrambi i veicoli hanno riportato gravi danni. La 49enne alla guida dell'auto, fortunatamente, se l'è cavata con lievi ferite ed è stata portata la pronto soccorso.

