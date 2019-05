Credito Padano, cda confermato

CREMONA (20 maggio 2019) - Bilancio 2018 approvato all’unanimità e conferma del consiglio di amministrazione uscente per il prossimo triennio. Lo hanno deciso i soci del Credito Padano durante l’assemblea tenuta ieri mattina al Teatro Ponchielli. Il bilancio 2018 si è chiuso in utile per 2,8 milioni, risultato economico ulteriormente positivo rispetto al 2017 che attesta la vitalità della banca nata nel 2016 dalla fusione tra Banca Cremonese e Bcc di Castel Goffredo e che, dal 4 marzo 2019, è ufficialmente parte del Gruppo Iccrea. Oggi saranno eletti presidente e vice presidenti. Ci si attende, anche in questo caso, una scelta all’insegna della continuità. Il cda è composto da Antonio Davò (presidente), Gian Paolo Della Nave, Massimo Dester, Massimo Dossena, Danio Galli, Arnaldo Ghisotti, Elia Gorgaini, Renzo Nolli, Maria Grazia Rizzi, Angelo Santi e Andrea Zerbi.

