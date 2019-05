Immigrati nella sala scommesse, Zagni: 'Dove trovano i soldi?'

CREMONA (19 maggio 2019) - Il capolista e candidato vicesindaco della Lega Alessandro Zagni posta sui social un video girato nella mattinata di oggi in cui mostra gli immigrati in un centro scommesse della città, e provocatoriamente chiede: “Ma dove trovano i soldi per poter scommettere?”

"Questi immigrati ospitati a nostre spese nella strutture di accoglienza – dice Zagni – sono in giro a bighellonare tutto il giorno, e si rendono protagonisti di spaccio, furti e altri episodi che hanno reso Cremona una città poco sicura per i giovani, le donne e gli anziani. La sinistra definisce questi immigrati delle risorse, addirittura Rosita Viola in un dibattito mi ha detto che il comune dovrebbe investire ancora più soldi a favore degli immigrati. Per me invece i soldi vanno spesi per aiutare gli italiani in difficoltà, e non per gli ultimi arrivati che con i nostri soldi vanno al centro scommesse. Il modello di gestione dell’immigrazione della Lega prevede: totale applicazione del decreto Salvini, aiuti solo a coloro che ne hanno diritto in base alla legge, integrazione degli immigrati attraverso il lavoro. Per la Lega, dice Zagni, gli immigrati devono imparare la nostra lingua, conoscere le nostre tradizioni e rispettare la nostra cultura".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO